Mondo
Donald Trump arriva a Sharm el-Sheikh per il summit di pace

È stato accolto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi sulla pista dell'aeroporto, ai piedi della scaletta dell'Air Force One

13 Ott 2025 - 16:59
02:01 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Sharm el-Sheikh per il summit di pace per il Medio Oriente. È stato accolto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi sulla pista dell'aeroporto, ai piedi della scaletta dell'Air Force One. Dopo essersi fermati brevemente a parlare, i due leader sono saliti assieme a bordo di un'auto con le bandierine dei loro Paesi, con cui si sono diretti al centro congressi sede del summit.

