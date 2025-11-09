Dolce "mattone" da record nel Modenese

A Formigine, in provincia di Modena, anche quest'anno è andato in scena il trionfo della dolcezza. La cittadina emiliana ha conquistato un nuovo primato con il dolce mattone più lungo d’Italia: oltre 54 metri di biscotti, cioccolato e crema al burro, preparati con cura dai volontari della Pro Loco. Sono 108 mattonelle: un record che supera quello dello scorso anno e che ha trasformato il centro storico in una grande pasticceria a cielo aperto.