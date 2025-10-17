Diwali 2025, Milano celebra la "Festa delle Luci"

Milano celebra il Festival Dipavali con una serie di eventi culturali e spirituali. Questa antica festività induista, che simboleggia la vittoria della luce sulle tenebre e della conoscenza sull'ignoranza, diventa occasione di incontro e dialogo in Italia, dove la comunità induista conta ormai circa 180mila fedeli. Il Diwali rappresenta un momento sacro in cui si celebra il ritorno del Signore Rāma ad Ayodhya, la devozione alla dea Lakṣmī, simbolo di prosperità, e il rinnovamento interiore attraverso la preghiera, la condivisione e la luce. L'Unione Induista Italiana ha saputo trasformare questa ricorrenza in un'occasione di condivisione aperta alla cittadinanza, coinvolgendo scuole, famiglie e istituzioni in momenti di conoscenza interculturale.