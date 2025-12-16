Logo Tgcom24
Divinity: Original Sin 2 si rifà il look

La Definitive Edition del gioco di ruolo di Larian Studios arriva su piattaforme moderne.

16 Dic 2025 - 15:10
01:13 