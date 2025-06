Disastro aereo in India, squadre di soccorso al lavoro intorno al relitto

Tragedia ad Ahmedabad, in India, dove un aereo passeggeri dell'Air India si è schiantato in un'area residenziale provocando la morte di almeno 265 persone, tra occupanti e residenti. Le squadre di soccorso sono al lavoro tra i rottami del velivolo, alla ricerca di eventuali superstiti e per recuperare i corpi. Il disastro ha devastato parte della zona urbana colpita, rendendo le operazioni di recupero particolarmente complesse.