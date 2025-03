Difesa Ue, ecco il Libro Bianco. Ursula von der Leyen: "Prepararsi alla guerra per evitarla"

A Bruxelles è il giorno del Libro Bianco sulla difesa. La Commissione Europea svela il suo piano per spingere i Paesi membri a investire in armamenti e aumentare così sicurezza e autonomia strategica. "Non possiamo permetterci di essere sottomessi dalla storia" - spiega Ursula von der Leyen - "L'Europa deve prepararsi alla guerra se vuole evitarla".