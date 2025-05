Delitto di Garlasco, l'avvocato di Alberto Stasi: "Pm non lavorano su tesi strampalate"

“Adesso andiamo a spiegare tutto ai magistrati. Vediamo che domande ci fanno e rispondiamo. Non so se la riscriveremo la storia, so che la stiamo ridisegnando. C’è molta fiducia e molto rispetto per l’operato della magistratura che non credo operi sulla base di un’idea, come ho sentito, né tantomeno su tesi strampalate. Credo che sia un’indagine molto razionale, molto seria”. Così l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, al suo arrivo al tribunale di Pavia per l’interrogatorio del suo assistito nell’ambito della riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.