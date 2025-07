Dopo i contrasti fra Pd e 5 stelle De Luca piccona il fragile asse rosso-giallo in Campania

Altro che accordo fra i dem e i pentastellati, tuona De Luca."Altro che candidatura sempre più vicina per l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, esponente del Movimento, scandisce il governatore campano. Che alla segretaria Schlein chiede polemicamente: "Chi ha preso più voti di me in una regione?" "