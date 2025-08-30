De Luca non molla e attacca ancora i vertici Dem

Nel tradizionale monologo social del venerdì, il presidente della Regione Campania De Luca non rinuncia ad attaccare i vertici del partito romano. E anche il candidato dem in pectore per le regionali in Puglia, Decaro, che ha imposto veti alla corsa dell'uscente Emiliano e dell'ex governatore Vendola. Immancabile poi la stoccata al sindaco di Napoli Manfredi.