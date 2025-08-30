De Luca non molla e attacca ancora i vertici Dem

"Mi batterò per garantire che non vada disperso il patrimonio realizzato in dieci anni di governo in Campania" ha detto il presidente della Regione Campaniadi Ida Molaro
Nel tradizionale monologo social del venerdì, il presidente della Regione Campania De Luca non rinuncia ad attaccare i vertici del partito romano. E anche il candidato dem in pectore per le regionali in Puglia, Decaro, che ha imposto veti alla corsa dell'uscente Emiliano e dell'ex governatore Vendola. Immancabile poi la stoccata al sindaco di Napoli Manfredi.
