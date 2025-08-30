Logo Tgcom24
Politica
De Luca non molla e attacca ancora i vertici Dem

"Mi batterò per garantire che non vada disperso il patrimonio realizzato in dieci anni di governo in Campania" ha detto il presidente della Regione Campania

di Ida Molaro
30 Ago 2025 - 14:40
Nel tradizionale monologo social del venerdì, il presidente della Regione Campania De Luca non rinuncia ad attaccare i vertici del partito romano. E anche il candidato dem in pectore per le regionali in Puglia, Decaro, che ha imposto veti alla corsa dell'uscente Emiliano e dell'ex governatore Vendola. Immancabile poi la stoccata al sindaco di Napoli Manfredi.

