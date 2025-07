De Luca: "Molti parlano ma non dicono nulla su Gaza"

Vincenzo De Luca ha parlato delle polemiche seguite alla notizia della partecipazione del direttore d'orchestra russo Valerij Gergiev, ritenuto vicino a Putin, alla rassegna musicale "Un'estate da Re" alla Reggia di Caserta. "Siamo gli unici che da anni combattono per il cessato del fuoco, nel silenzio di tutti. E ovviamente i meno titolati a parlare sono quelli che non dicono una parola nei confronti del genocidio di bambini a Gaza e fanno finta di preoccuparsi di altre cose e di altri personaggi che fanno parte del mondo della cultura, dell'arte e che non hanno nelle loro mani decisioni politiche", ha detto il governatore della Campania.