L'ALLARME

Dazi Usa, piccole e medie imprese italiane a rischio

Confartigianato stima un calo dell'export fino a 3 miliardi di euro

di Stefania Scordio
24 Ago 2025 - 19:17
01:27 

L'accordo tra Europa e Stati Uniti sui dazi al 15% rischia di creare gravi conseguenze alle piccole e medie imprese del nostro Paese. È l'allarme di Confartigianato che stima un calo dell'export fino a 3 miliardi di euro cioè quasi un terzo del valore complessivo annuale. A restare coinvolte nella stretta di Donald Trump circa 6 mila imprese che danno lavoro a oltre 140 mila persone. L'80% di queste attività sono molto vulnerabili perché di piccola dimensione e a conduzione familiare, dunque, molto più esposte ai rischi.

  

