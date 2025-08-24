Dazi Usa, piccole e medie imprese italiane a rischio

L'accordo tra Europa e Stati Uniti sui dazi al 15% rischia di creare gravi conseguenze alle piccole e medie imprese del nostro Paese. È l'allarme di Confartigianato che stima un calo dell'export fino a 3 miliardi di euro cioè quasi un terzo del valore complessivo annuale. A restare coinvolte nella stretta di Donald Trump circa 6 mila imprese che danno lavoro a oltre 140 mila persone. L'80% di queste attività sono molto vulnerabili perché di piccola dimensione e a conduzione familiare, dunque, molto più esposte ai rischi.