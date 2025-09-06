Dazi americani sull'auto verso il 15%

La partita sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea segna un altro passo in avanti. Dall'America è arrivato l'ordine esecutivo per l'attuazione degli accordi commerciali. Ad annunciarlo sui social è il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic, spiegando che in questo modo si apre la strada alla riduzione delle tariffe sulle auto e i componenti al 15%. Dopo l'accordo con Tokyo e la riduzione dei dazi sulle auto giapponesi al 15%, adesso potrebbe essere il turno dell'Europa.