Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
LA SVOLTA

Dazi americani sull'auto verso il 15%

Dopo l'accordo con Tokyo, potrebbe essere il turno dell'Europa

di Silvia Longo
06 Set 2025 - 19:59
01:09 

La partita sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea segna un altro passo in avanti. Dall'America è arrivato l'ordine esecutivo per l'attuazione degli accordi commerciali. Ad annunciarlo sui social è il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic, spiegando che in questo modo si apre la strada alla riduzione delle tariffe sulle auto e i componenti al 15%. Dopo l'accordo con Tokyo e la riduzione dei dazi sulle auto giapponesi al 15%, adesso potrebbe essere il turno dell'Europa.

dazi
europa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri