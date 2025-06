Dazi, Trump alza ancora i toni con l'Ue

Donald Trump torna ad alzare i toni in materia di dazi. L'Ue "imparerà presto a non essere cattiva con noi", ha avvertito il presidente americano, accusando Bruxelles di imporre "molte tasse ingiuste" contro le aziende americane. "Sono molto cattivi, l'Unione europea è stata creata per danneggiare gli Stati Uniti". Il tycoon è tornato ad attaccare anche il Canada.