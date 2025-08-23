Logo Tgcom24
Economia
l'allarme

Dazi, la protesta dei viticoltori italiani

Una stangata da 317 milioni di euro all'anno secondo l'unione italiana vini.

di Lorenzo Pace
23 Ago 2025 - 13:10
La mancata esenzione di vini e alcolici dalla tariffa del 15%: un colpo duro per i produttori italiani, ma anche per quelli francesi. 

dazi usa
