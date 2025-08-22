Logo Tgcom24
Dazi, i settori più penalizzati

C'è chi tira un sospiro di sollievo e chi, invece, non può fare a meno di esprimere delusione

di Erika Sità
22 Ago 2025 - 14:10
01:24 

I dettagli tanto attesi sull'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea sono arrivati: i dazi restano al 15% su quasi tutti i prodotti, come annunciato dopo il vertice in Scozia del 27 luglio scorso tra Trump e von der Leyen. Ora che si conoscono le tariffe settore per settore, c'è chi tira un sospiro di sollievo e chi, invece, non può fare a meno di esprimere delusione.

