Dazi, i settori più penalizzati

I dettagli tanto attesi sull'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea sono arrivati: i dazi restano al 15% su quasi tutti i prodotti, come annunciato dopo il vertice in Scozia del 27 luglio scorso tra Trump e von der Leyen. Ora che si conoscono le tariffe settore per settore, c'è chi tira un sospiro di sollievo e chi, invece, non può fare a meno di esprimere delusione.