Dazi e pmi, Bitonci (Lega) a Tgcom24: "Nel credito ora è fondamentale il ruolo del governo e anche delle Regioni"

Un'altra questione è l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. "Il governo ci sta lavorando ed è un argomento fondamentale perché non esiste il credito alle imprese senza il tema le garanzie", sottolinea Bitonci. "Nel periodo del Covid - ricorda - abbiamo erogato garanzie per circa 250 miliardi ed è stata una misura fondamentale per il rimbalzo che c'è stato nel Pil. Poi siamo dovuti tornare a un sistema di garanzie un po' limitato rispetto al periodo del Covid, ma abbiamo comunque mantenuto un limite di copertura in questi due anni del 50%. Quindi garantiamo le pmi sulla liquidità al 50%. Sugli investimenti di start up e imprenditoria femminile diamo garanzie dell'80%".