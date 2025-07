Dazi, è il giorno delle lettere di Trump a 100 Paesi

Dazi, inizia il conto alla rovescia. La scadenza del 9 luglio, data ultima per trovare un accordo con gli Usa, si avvicina. l’Europa attende un segnale da Washington ma intanto non sarà risparmiata dalle lettere che Donald Trump invierà ai singoli Paesi per spiegare in che modo verranno colpiti. Il presidente degli Stati Uniti alza la pressione ma restano spiragli per un'intesa, con un possibile slittamento dell'entrata in vigore delle nuove misure.