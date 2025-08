Dazi al 15%, l'Europa si divide

Dazi al 15% sulle importazioni europee, adesso che la stretta di mano Trump -Von der Leyen ha siglato l'"accodo quadro" in vigore dalla mezzanotte del 7 agosto, è tempo di bilaterali. Entro poche ore Bruxelles potrebbe congelare contromisure per 93 miliardi.

Saranno singolarmente gli stati europei a giocare la partita più delicata, quella delle esenzioni. Tasto dolente per tutta Europa il capitolo acciaio, alluminio e rame tassati dall’America al 50%. Quello delle categorie merceologiche sarà un match strategico per fare la differenza sulla bilancia commerciale dei 27, mentre Bruxelles appare ancora divisa e temporeggia sulla dichiarazione congiunta UE-Usa.