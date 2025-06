Danimarca, Guerra aperta ai deepfake

Nell'era della post-verità, in cui è sempre più complicato distinguere quello che è reale da quello che è falso, il governo danese ha deciso di intervenire contro i deepfake generati con l'intelligenza artificiale, modificando la legge sul copyright.

Il ministero della Cultura intende concedere il diritto d'autore a ogni cittadino: diritto al proprio corpo, alla propria voce, ai propri lineamenti. In pratica, il disegno di legge mira a garantire maggiore protezione legale a ogni danese, qualora qualcuno decidesse di utilizzare la sua voce o il suo corpo per generare un video falso.