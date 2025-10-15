Logo Tgcom24
Daniele Matrigale: "Carte dei Pokémon, ecco come un gioco per bambini ha conquistato gli adulti"

I personaggi giapponesi sono ormai preziosi come i Rolex e ambita preda di ladri senza scrupoli. Il Pokemon Head Buyer Galactus Roma spiega a Tgcom24 com'è nata questa moda

15 Ott 2025 - 12:15
05:55 
