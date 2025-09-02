Dallo Spazio le immagini di una rara aurora boreale rossa

Dalla Stazione Spaziale Internazione l’astronauta NASA Don Pettit ha immortalato un’aurora boreale rossa, rarissima e spettacolare. Il video, diffuso dal suo account X, mostra il cielo infiammato da particelle solari che incontrano il campo magnetico terrestre. Un'aurora rossa di queste dimensioni e vivacità si verifica soltanto due o tre volte durante un'intera missione di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha scritto nel post che accompagna le immagini.