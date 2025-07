Dalle scarpe pitonate alle sciabole d'oro, i premier ricoperti di regali

In media la premier ha depositato un dono ogni 3,3 giorni. Un vero primato, rispetto ai predecessori. Mario Monti se ne è sbarazzato di 19, Enrico Letta di appena 4 nei suoi 300 giorni di governo, 15 Renzi, 12 Gentiloni, 59 Conte, 20 Draghi. Conclusione inevitabile: Meloni ha riempito il deposito di Palazzo Chigi e non ha tenuto praticamente nulla per sé. Si può dire lo stesso per gli altri premier? I numeri lascerebbero pensare che a molti souvenir si siano affezionati. Di certo a rispolverare il tema dei doni istituzionali era stata questa interrogazione del deputato di Italia Viva Bonifazi: più che grattacapi alla presidente del Consiglio ha riportato alla memoria la bicicletta donata dalla Colnago nel 2016 all’allora premier Renzi, viola come la sua Fiorentina, talmente bella da averla tenuta per sé.