Dal governo più tutele per gli agenti

Agenti che usano la forza o che arrivano a premere un grilletto per difendere se stessi o cittadini in pericolo. La necessità di maggiori tutele per chi viene indagato per atti commessi in servizio, sta prendendo forma con un decreto legge allo studio del governo. Tra le misure principali, lo stop alla sospensione automatica dal servizio e alla riconsegna dell'arma e niente più iscrizione automatica nel registro degli indagati. Sarà il giudice di volta in volta a decidere se aprire un fascicolo. Garantito di conseguenza lo stipendio, fino all'eventuale condanna penale. Misure che andrebbero ad aggiungersi a quelle già previste nel decreto sicurezza, tra cui il sostegno economico alla tutela legale ma nessuna immunità. "Chi sbaglia deve essere punito", si affretta a precisare il ministro dell'Interno Piantedosi, che però respinge con forza le condanne anticipate per chi ha agito nel pieno esercizio delle proprie funzioni.