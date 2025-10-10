Dal cane-robot alla borsa anti-aggressione: le ultime novità tech

Da Abel, robot umanoide in grado di interagire con le persone, anche dal palcoscenico, a Robotolo, il cane da compagnia robotizzato, alla borsa anti-aggressioni. Sono solo alcune delle curiosità in mostra a Pisa all'Internet Festival, evento annuale dedicato all'esplorazione e alla divulgazione della tecnologia e della cultura digitale, in corso fino al 12 ottobre.