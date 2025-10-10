Logo Tgcom24
FINO AL 12 OTTOBRE

Dal cane-robot alla borsa anti-aggressione: le ultime novità tech

In corso a Pisa l'Internet Festival, l'evento dedicato all'esplorazione e alla divulgazione della tecnologia e della cultura digitale

di Marta Vittadini
10 Ott 2025 - 19:21
01:32 

Da Abel, robot umanoide in grado di interagire con le persone, anche dal palcoscenico, a Robotolo, il cane da compagnia robotizzato, alla borsa anti-aggressioni. Sono solo alcune delle curiosità in mostra a Pisa all'Internet Festival, evento annuale dedicato all'esplorazione e alla divulgazione della tecnologia e della cultura digitale, in corso fino al 12 ottobre.

