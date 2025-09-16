Da Tajani a Yvette Cooper: le reazioni del mondo all'assalto israeliano a Gaza City

Dopo il massiccio assalto terrestre di Israele a Gaza City arriva l'accisa degli investigatori indipendenti delle Nazioni Unite. Secondo il team ingaggiato dall'Onu Israele ha commesso un "genocidio" con l'intento di "distruggere la comunità palestinese" e attribuisce la responsabilità al primo ministro Benjamin Netanyahu e ad altri vertici dello stato.