Da Tajani a Yvette Cooper: le reazioni del mondo all'assalto israeliano a Gaza City

La preoccupazione va oltre Gaza: riguarda anche i piani di distruzione in Cisgiordania e a Gerusalemme Estdi Luca Pesante
Dopo il massiccio assalto terrestre di Israele a Gaza City arriva l'accisa degli investigatori indipendenti delle Nazioni Unite. Secondo il team ingaggiato dall'Onu Israele ha commesso un "genocidio" con l'intento di "distruggere la comunità palestinese" e attribuisce la responsabilità al primo ministro Benjamin Netanyahu e ad altri vertici dello stato.
Reazioni all'assalto dei tank israeliani arrivano da tutto il mondo. "Nelle prossime ore la Commissione europea adotterà un pacchetto di misure contro lo stato ebraico, probabilmente in materia commerciale", annuncia lo staff dell'Alta Rappresentante per la politica estera Kaja Kallas. L'attacco di terra israeliano contro Gaza City è "totalmente irresponsabile e terribile" secondo la ministra degli esteri britannica Yvette Cooper. Il ministro degli esteri Tajani condanna duramente l'attacco, ricorda che i gazawi hanno il diritto di restare nella loro terra, ma conferma che il nostro paese non riconoscerà lo stato di Palestina.
Commenti (0)