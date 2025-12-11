Da plastica ad albero di Natale: la "magia" di un ambientalista ghanese

L'esempio di Makafui Awuku: "Importante togliere i rifiuti plastici dalle mani di chi la brucia e la getta nell'ambiente"
Un ambientalista del Ghana, Makafui Awuku, ha trasformato dei rifiuti di plastica in un luminoso albero di Natale. Prima, l'attivista raccoglie rifiuti di plastica dalla pattumiera in strada. Poi, usa delle corde con cui lega le bottiglie intorno a un telaio metallico. Infine, aggiunge le lucine di Natale.
"Quando vedo l'albero di Natale illuminato in questo modo di notte, è molto emozionante, soprattutto quando la gente passa, perché si trova su una strada principale. Le persone si fermano per apprezzarlo. Le persone in auto che passano alzano la testa e fanno: "Wow!". Le persone tirano fuori i loro telefoni e scattano foto e video, e le persone portano le loro famiglie e i loro bambini sotto l'albero. È un'esperienza meravigliosa per tutti i membri della comunità", ha detto l'ambientalista.
"Soffro di allergie asmatiche. Per me era importante togliere la plastica dalle mani di chi la brucia e la getta nell'ambiente. Poi è stato molto importante creare un valore aggiunto, che a sua volta crea posti di lavoro per le persone e materie prime utili per la costruzione di altre cose importanti per la nostra società", ha aggiunto.