GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Lifestyle
Speciale E' morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
il re della moda

Da Mattarella a Meloni e Tajani: l'addio della politica a Giorgio Armani

I presidenti del Parlamento: "Re della moda e ambasciatore del made in Italy" lo definisce Ignazio La Russa, "imprenditore e stilista geniale""per Lorenzo Fontana

di Paolo Scarlata
04 Set 2025 - 21:19
01:32 

La scomparsa di Giorgio Armani irrompe nei palazzi delle istituzioni. "Un’ispirazione per generazioni di stilisti”: così nella sua nota di Cordoglio il presidente Matttarella. "L’eleganza, la sobrietà e la creatività di Armani hanno dato lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un'icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell'Italia migliore", commenta il premier Meloni. “Un talento senza tempo. Un visionario della moda, un interprete raffinato dell'eleganza e della bellezza del nostro Paese. Osserva con gratitudine il vice premier Tajani. 

