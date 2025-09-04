Da Mattarella a Meloni e Tajani: l'addio della politica a Giorgio Armani

La scomparsa di Giorgio Armani irrompe nei palazzi delle istituzioni. "Un’ispirazione per generazioni di stilisti”: così nella sua nota di Cordoglio il presidente Matttarella. "L’eleganza, la sobrietà e la creatività di Armani hanno dato lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un'icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell'Italia migliore", commenta il premier Meloni. “Un talento senza tempo. Un visionario della moda, un interprete raffinato dell'eleganza e della bellezza del nostro Paese. Osserva con gratitudine il vice premier Tajani.