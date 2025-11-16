Da Irina Shayk a Luisa Ranieri, a Praga il red carpet del Calendario Pirelli

Hanno sfilato alla Municipal house le protagoniste di questa edizione di The Cal Pirellidi Maria Vittoria Corà
Un cast di donne straordinarie, le donne di The Cal, ritratte in un racconto visivo che da più di 60 anni non è solo oggetto prezioso ma spazio di riflessione e cultura. Sfilano alla Municipal house di Praga le protagoniste di questa edizione di The Cal Pirelli. Un red carpet che parla di forza e ispirazione. "Sono cresciuta in una famiglia di donne, le mie nonne, mia madre, mia sorella, essere qui a celebrare il nostro successo è qualcosa di speciale", afferma la top model Irina Shayk.
"Le donne del calendario mi ispirano moltissimo sono una più bella dell'altra", aggiunge Eva Herzigovà. - "Sono donne che hanno esperienza che hanno avuto successo nella vita. Sono un simbolo", commenta Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e ad Pirelli. Le ha volute così, profondamente diverse tra loro, ognuna con una storia da raccontare, il fotografo norvegese Solve Sundsbo. Davanti al suo obiettivo bellezza e talento dal mondo dello sport, della moda, della musica e del cinema creature da un altro pianeta. Tra loro le attrici Tilda Swinton e Gwendolyn Christie e l'italiana Luisa Ranieri.