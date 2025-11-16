Da Irina Shayk a Luisa Ranieri, a Praga il red carpet del Calendario Pirelli

"Le donne del calendario mi ispirano moltissimo sono una più bella dell'altra", aggiunge Eva Herzigovà. - "Sono donne che hanno esperienza che hanno avuto successo nella vita. Sono un simbolo", commenta Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e ad Pirelli. Le ha volute così, profondamente diverse tra loro, ognuna con una storia da raccontare, il fotografo norvegese Solve Sundsbo. Davanti al suo obiettivo bellezza e talento dal mondo dello sport, della moda, della musica e del cinema creature da un altro pianeta. Tra loro le attrici Tilda Swinton e Gwendolyn Christie e l'italiana Luisa Ranieri.