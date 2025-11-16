Logo Tgcom24
alla Municipal house

Da Irina Shayk a Luisa Ranieri, a Praga il red carpet del Calendario Pirelli

Hanno sfilato alla Municipal house le protagoniste di questa edizione di The Cal Pirelli

di Maria Vittoria Corà
16 Nov 2025 - 13:29
01:30 

Un cast di donne straordinarie, le donne di The Cal, ritratte in un racconto visivo che da più di 60 anni non è solo oggetto prezioso ma spazio di riflessione e cultura. Sfilano alla Municipal house di Praga le protagoniste di questa edizione di The Cal Pirelli. Un red carpet che parla di forza e ispirazione. "Sono cresciuta in una famiglia di donne, le mie nonne, mia madre, mia sorella, essere qui a celebrare il nostro successo è qualcosa di speciale", afferma la top model Irina Shayk.

"Le donne del calendario mi ispirano moltissimo sono una più bella dell'altra", aggiunge Eva Herzigovà. - "Sono donne che hanno esperienza che hanno avuto successo nella vita. Sono un simbolo", commenta Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e ad Pirelli. Le ha volute così, profondamente diverse tra loro, ognuna con una storia da raccontare, il fotografo norvegese Solve Sundsbo. Davanti al suo obiettivo bellezza e talento dal mondo dello sport, della moda, della musica e del cinema creature da un altro pianeta. Tra loro le attrici Tilda Swinton e Gwendolyn Christie e l'italiana Luisa Ranieri.

