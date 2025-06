Da Gaza attesa per l'arrivo a Milano del piccolo Adam

Alaa al Najjar viaggia senza valigie, ma ad accompagnarla in Italia, oltre all'unico figlio sopravvissuto, Adam, di undici anni, c'è quel bagaglio invisibile e pesantissimo che sono i ricordi della sua famiglia cancellata in pochi istanti. I nove figli uccisi lo scorso 23 maggio dalle bombe israeliane nella casa di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Il più grande aveva 12 anni, la più piccola appena sei mesi. E poi il marito Hamdi, come lei medico, il quale sembrava dapprima potesse sopravvivere alle gravi ferite riportate, fino a quando anche quella debole speranza si è spenta del tutto. Alaa era in turno come pediatra quel pomeriggio in cui le ambulanze hanno portato in ospedale i corpi dei suoi bambini. Una tragedia che ha sconvolto il mondo. Ora sarà a Milano per le cure all'ospedale Niguarda di quell'unico figlio che rappresenta tutto e per pensare a un nuovo futuro, ripartendo da zero, loro due soli. Anche altri bambini palestinesi feriti o malati, e alcuni loro parenti, saranno accolti negli ospedali italiani, finalmente lontani dall'inferno di Gaza.