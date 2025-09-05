Paolo Gentiloni a Tgcom24: "L'accordo con gli Usa non è buono per le economie di Ue e Italia"

L'accordo con gli Usa sui dazi "non credo sia un buon accordo, onestamente, anche se capisco bene chi dice che in fondo sul tavolo negoziale c'era di mezzo anche l'Ucraina, il contributo degli Usa alla difesa europea e di Kiev, e quindi in fondo alzare la voce avrebbe potuto avere conseguenze negative". Così il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ai nostri microfoni a margine del Forum di The European House Ambrosetti a Cernobbio.