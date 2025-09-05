Paolo Gentiloni a Tgcom24: "L'accordo con gli Usa non è buono per le economie di Ue e Italia"

L'ex premier pone un interrogativo: "Siamo d'accordo che non saranno possibili ripensamenti sull'intesa?"
L'accordo con gli Usa sui dazi "non credo sia un buon accordo, onestamente, anche se capisco bene chi dice che in fondo sul tavolo negoziale c'era di mezzo anche l'Ucraina, il contributo degli Usa alla difesa europea e di Kiev, e quindi in fondo alzare la voce avrebbe potuto avere conseguenze negative". Così il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ai nostri microfoni a margine del Forum di The European House Ambrosetti a Cernobbio.
"Ma se isoliamo la vicenda dei dazi - ha aggiunto Gentiloni - ci troviamo ora con dazi molto alti che danneggeranno alcuni settori dell'economia italiane ed europea". Quello che preoccupa, ha aggiunto Gentiloni, "non sono solo le conseguenze economiche di queste decisioni, che forse saranno più gravi negli Usa che in Europa, ma capire la stabilità di questi accordi".
