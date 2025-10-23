Da Bannon al principe Harry, appello contro la "super IA"

Un'alleanza inedita e sorprendente, che va dal premio Nobel per la Fisica Geoffrey Hinton a Steve Bannon fino a Meghan Markle e al principe Harry si leva per chiedere lo stop allo sviluppo della super Intelligenza artificiale. Oltre 800 firme tra scienziati, politici e imprenditori sostengono un appello internazionale che chiede il divieto immediato di ogni ricerca sui sistemi capaci di superare l'essere umano nelle funzioni cognitive. Il rischio - si legge nel documento pubblicato sul "Financial Times" - è la perdita di libertà, dignità e persino della nostra sopravvivenza.