Curarsi sta diventando sempre più un lusso

La spesa sanitaria per le famiglie supera annualmente i 40 miliardi e mezzo di euro, in aumento rispetto al periodo pre-Covid. Ma con gli stipendi fermi e che perdono potere d'acquisto a causa dell'inflazione, curarsi è sempre più un lusso. In due milioni rinviano i controlli medici. Le prestazioni sono sempre meno accessibili per le tasche degli italiani, spesso costretti a ricorrere alla rateizzazione dei pagamenti. L'età media di chi si indebita è 48 anni; nel 44% dei casi sono donne. I finanziamenti per la salute superano il miliardo di euro, e nei prossimi anni sono destinati a crescere.