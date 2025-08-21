Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cultura
UNA STORIA DALLA TOSCANA

"Cuoio" di Gabriele Cavallini

Esordio forte nella collana Unici Einaudi

di Carlo Gallucci
21 Ago 2025 - 12:36
00:59 

È un esordio forte nella collana Unici Einaudi quello di "Cuoio" di Gabriele Cavallini, che racconta con una scrittura ardente la storia di una famiglia sullo scenario di un mondo antico, quello delle concerie tradizionali di Santa Croce in Toscana.

libri in tv
libri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri