Esordio forte nella collana Unici Einaudidi Carlo Gallucci
È un esordio forte nella collana Unici Einaudi quello di "Cuoio" di Gabriele Cavallini, che racconta con una scrittura ardente la storia di una famiglia sullo scenario di un mondo antico, quello delle concerie tradizionali di Santa Croce in Toscana.
