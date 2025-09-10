Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IL SALVATAGGIO

Cuneo, ritrovato vivo un escursionista scomparso

Dopo due giorni di intense ricerche, l'uomo è stato localizzato a oltre 2mila metri di quota

10 Set 2025 - 10:36
00:28 

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dell'escursionista disperso da domenica 7 settembre nella zona montana di Entracque, nel Cuneese. Dopo due giorni di intense ricerche, l'uomo è stato localizzato a oltre 2mila metri di quota da una squadra composta da vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza. È stato recuperato in buone condizioni e trasportato a valle con l'elicottero Drago VF 66.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri