Cultura, morto il celebre vignettista Giorgio Forattini

"Il forattinismo è stato la dissacrazione della politica. Intuivo subito il tallone d’Achille dei leader e lo trafiggevo con la mia matita": così descriveva il suo lavoro Giorgio Forattini. La satira italiana piange il grande vignettista, morto a Milano a 94 anni. Nato a Roma, è solo a 40 anni che Forattini ha iniziato a lavorare come disegnatore satirico, a Paese Sera e poi a La Repubblica. Con il suo tratto dissacrante, feroce e leggiadro al tempo stesso, ha tratteggiato una storia parallela e irresistibile del nostro Paese, in cui i politici diventavano caricature grottesche e il potere un meccanismo perverso da scardinare con l'antidoto della risata.