Cultura e informazione: il dibattito "Connact Media" a Bruxelles

Dalle norme sul diritto d'autore al Media Freedom Act, l'Europa si è data un quadro legislativo solido ma va sempre rafforzato

di Leonardo Panetta
02 Ott 2025 - 22:15
01:38 

Cultura, informazione, intrattenimento. I mezzi di comunicazione occupano un ruolo centrale nell’industria europea, inserendosi nella sfida per il rilancio della competitività e la difesa della democrazia. Ma come tutelare il pluralismo, la libertà, l’indipendenza in uno scenario in cui i colossi statunitensi crescono sempre di più forti anche del sostegno di Washington? Se ne è parlato in un dibattito al Parlamento europeo, organizzato da Connact Media e promosso da Mfe, insieme a rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore

dalle norme sul diritto d’autore alle piu’ recenti come il digital markets act o il media freedom act, l’europa si e’ data un quadro legislativo solido   per regolamentare e tutelare l’industria culturale.   un vero e proprio scudo che necessita’ pero’ di un costante sforzo per irrobustire difese non solo economiche, ma anche democratiche di valori e sostenere chi e’ impegnato nella produzione di contenuti all’interno dell’ue …

