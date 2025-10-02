Cultura e informazione: il dibattito "Connact Media" a Bruxelles

Cultura, informazione, intrattenimento. I mezzi di comunicazione occupano un ruolo centrale nell’industria europea, inserendosi nella sfida per il rilancio della competitività e la difesa della democrazia. Ma come tutelare il pluralismo, la libertà, l’indipendenza in uno scenario in cui i colossi statunitensi crescono sempre di più forti anche del sostegno di Washington? Se ne è parlato in un dibattito al Parlamento europeo, organizzato da Connact Media e promosso da Mfe, insieme a rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore