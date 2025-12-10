Cucina italiana patrimonio Unesco, il Colosseo si illumina a festa

La tradizione culinaria delle nostre mamme e nonne, l'attenzione al buon cibo di ogni italiano, la cura di contadini, allevatori, pescatori e ristoratori del Belpaese: la cucina italiana è entrata ufficialmente nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'umanità. E nella Capitale esplode la festa: per celebrare il risultato, il Colosseo è diventato protagonista di un'illuminazione speciale.