Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
IL RICONOSCIMENTO

Cucina italiana patrimonio Unesco, il Colosseo si illumina a festa

"La cucina italiana, la prima al mondo" è la scritta che campeggia sull'anfiteatro romano

di Michelangelo Iuliano
10 Dic 2025 - 20:36
01:32 

La tradizione culinaria delle nostre mamme e nonne, l'attenzione al buon cibo di ogni italiano, la cura di contadini, allevatori, pescatori e ristoratori del Belpaese: la cucina italiana è entrata ufficialmente nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'umanità. E nella Capitale esplode la festa: per celebrare il risultato, il Colosseo è diventato protagonista di un'illuminazione speciale.

colosseo
video evidenza