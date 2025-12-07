Logo Tgcom24
IN PALIO IL TITOLO

Cubo di Rubik, a Treviglio (Bg) si sfidano i più forti d'Italia

Dicono ci sia molto fairplay tra i partecipanti, ma non manca la voglia di vincere."

di Andrea Noci
07 Dic 2025 - 20:10
01:35 

L'obiettivo è risolvere il cubo più velocemente del 19enne campione in carica, Valerio Locatelli: 4 secondi e 26 il suo record con due mani, 7 e 86 con una sola.
 

