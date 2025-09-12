Crotone, scoperta una maxi piantagione di marijuana a Isola di Capo Rizzuto

Maxi operazione antidroga a Isola di Capo Rizzuto, dove la guardia di finanza di Crotone ha scoperto una vasta piantagione di marijuana occultata tra colture di granoturco. Sequestrate 917 piante in fioritura e tre chili di infiorescenze già pronte, oltre a un capannone usato come essiccatoio e deposito. L’area era riconducibile a un imprenditore edile, posto agli arresti domiciliari. La droga, oltre una tonnellata, avrebbe fruttato più di tre milioni di euro.