Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
un arresto

Crotone, scoperta una maxi piantagione di marijuana a Isola di Capo Rizzuto

La droga, oltre una tonnellata, avrebbe fruttato più di tre milioni di euro

12 Set 2025 - 11:59
01:09 

Maxi operazione antidroga a Isola di Capo Rizzuto, dove la guardia di finanza di Crotone ha scoperto una vasta piantagione di marijuana occultata tra colture di granoturco. Sequestrate 917 piante in fioritura e tre chili di infiorescenze già pronte, oltre a un capannone usato come essiccatoio e deposito. L’area era riconducibile a un imprenditore edile, posto agli arresti domiciliari. La droga, oltre una tonnellata, avrebbe fruttato più di tre milioni di euro.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri