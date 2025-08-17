Cristina D'Avena interrompe il concerto per annunciare la morte di Pippo Baudo

La sera del 16 agosto quando si è diffusa la notizia della morte di Pippo Baudo, Cristina D'Avena era in concerto a Vado Ligure (Savona). la cantante si è fermata e ha annunciato al pubblico (che ancora non sapeva nulla) di voler dedicare quell'evento proprio al grande presentatore: "Ci ha lasciati pochi minuti fa", ha annunciato. "Ciao Pippo, grazie per tutto quello che hai fatto", ha poi aggiunto Cristina D'Avena, tra gli applausi degli spettatori.