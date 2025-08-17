Logo Tgcom24
A Vado Ligure

Cristina D'Avena interrompe il concerto per annunciare la morte di Pippo Baudo

La cantante ha saputo la notizia della scomparsa del conduttore mentre era sul palco

17 Ago 2025 - 16:39
00:57 

La sera del 16 agosto quando si è diffusa la notizia della morte di Pippo Baudo, Cristina D'Avena era in concerto a Vado Ligure (Savona). la cantante si è fermata e ha annunciato al pubblico (che ancora non sapeva nulla) di voler dedicare quell'evento proprio al grande presentatore: "Ci ha lasciati pochi minuti fa", ha annunciato. "Ciao Pippo, grazie per tutto quello che hai fatto", ha poi aggiunto Cristina D'Avena, tra gli applausi degli spettatori.  

