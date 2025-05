Crisi abitativa in Spagna, la scure di Sanchez sugli stranieri proprietari di case

Il Psoe del premier spagnolo Pedro Sanchez ha presentato al Congresso dei deputati una proposta di legge volta a promuovere l'affitto degli appartamenti a prezzi accessibili. Il testo, riferiscono i media iberici, prevede misure come l'aumento delle tasse sugli immobili sfitti e sugli appartamenti a uso turistico per incentivare i proprietari a dare in affitto gli appartamenti alle persone che risiedono e lavorano nelle città. I socialisti sostengono che questa proposta completi il pacchetto di misure in materia di alloggi che Pedro Sanchez aveva già presentato a gennaio. Allora, il premier aveva già annunciato che avrebbe portato in Parlamento una riforma fiscale per equiparare le tasse sugli appartamenti turistici a quelle di altre attività economiche e aveva promesso di limitare l'acquisto di case da parte di stranieri extracomunitari non residenti in Spagna, attraverso una tassazione del 100% del valore dell'immobile.