Crisi a Gaza, Israele annuncia una tregua di 24 ore

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 660. L'esercito israeliano ha reso noto di aver paracadutato aiuti umanitari su Gaza. Per i militari, tuttavia, nella Striscia "non si muore di fame, è una fake news di Hamas". Il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Saar, ha annunciato al nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, "un cessate il fuoco umanitario di 24 ore", a partire da domenica mattina fino alla sera in diversi centri abitati di Gaza, tra cui la Striscia settentrionale. E dall'Egitto sono partiti camion di aiuti.