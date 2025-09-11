Cresce la tensione tra Russia e Polonia dopo l'incidente dei droni sconfinati e abbattuti in territorio polacco. Varsavia ha annunciato il dispiegamento di 40mila militari lungo il confine condiviso con Russia e Bielorussia. Una manovra che va a rispondere anche all'esercitazione congiunta di forze di Mosca e Minsk prevista per i prossimi giorni, in cui potrebbero essere testati i nuovi missili ipersonici. Le autorità polacche hanno anche chiuso i valichi di frontiera e severamente limitato i voli sulla zona orientale del paese. Decisioni simili sono state prese anche dalla Lettonia.

