dopo l'incidente dei droni sconfinati

Cresce la tensione tra Russia e Polonia

Varsavia ha annunciato il dispiegamento di 40mila militari lungo il confine condiviso con Russia e Bielorussia

di Giangiacomo Mazzucchelli
11 Set 2025 - 21:33
01:33 

Cresce la tensione tra Russia e Polonia dopo l'incidente dei droni sconfinati e abbattuti in territorio polacco. Varsavia ha annunciato il dispiegamento di 40mila militari lungo il confine condiviso con Russia e Bielorussia. Una manovra che va a rispondere anche all'esercitazione congiunta di forze di Mosca e Minsk prevista per i prossimi giorni, in cui potrebbero essere testati i nuovi missili ipersonici. Le autorità polacche hanno anche chiuso i valichi di frontiera e severamente limitato i voli sulla zona orientale del paese. Decisioni simili sono state prese anche dalla Lettonia.
 

