Costa Smeralda, pos in spiaggia per vendere prodotti contraffatti: blitz della gdf

Blitz della guardia di finanza a Olbia e in Costa Smeralda contro il commercio abusivo: sequestrati oltre 4.300 articoli contraffatti, tra cui accessori e pelletteria, e denunciate 18 persone. I venditori ambulanti, attivi anche lungo le spiagge, utilizzavano persino terminali POS portatili per incassare i pagamenti. Scoperto anche un deposito clandestino con 1.700 capi falsi. Indagini in corso sui flussi di denaro.