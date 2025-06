Corteo per Gaza a Roma, "siamo in 300mila"

"Palestina libera!". Con questo grido è iniziato il corteo che vede oltre 300mila persone radunate a Roma, per la manifestazione per Gaza organizzata dai partiti di centrosinistra, Avs, M5s e Pd che hanno sfilato dietro lo striscione con scritto "Gaza stop al massacro. Basta complicità"'. Molte le bandiere: oltre a quelle con le sigle dei partiti, anche quelle con i colori della Palestina e quelle della pace e di Israele. "Sono qui in piazza per chiedere la sconfitta di Hamas. Finché ci sarà Hamas a Gaza, l'Iran a Gaza, non avremo la pace". Così il giornalista e mass mediologo Klaus Davi che ha sfilato con una bandiera della Pace vergata da una stella di David e una bandiera israeliana.