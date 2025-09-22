Cortei e violenze, le reazioni del mondo politico

"Immagini indegne. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti". È la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni verso chi ha messo a soqquadro le nostre città, con un pensiero di vicinanza alle forze dell'ordine e l'auspicio che arrivino parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche.