Cortei e violenze, le reazioni del mondo politico

La premier Meloni: "Immagini indegne". Condanna anche da parte dei vicepremier Tajani e Salvini
"Immagini indegne. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti". È la reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni verso chi ha messo a soqquadro le nostre città, con un pensiero di vicinanza alle forze dell'ordine e l'auspicio che arrivino parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche.
Indignati anche i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Arriva anche la condanna della segretaria del Pd Elly Schlein, che però non accetta che la violenza di qualche centinaio copra le decine di migliaia che pacificamente hanno manifestato. Posizione identica a quella dei Cinquestelle.
