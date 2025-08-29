Corsica, vento a 160 km/h sposta un aereo fermo in pista

Forti raffiche di vento hanno colpito l'aeroporto di Cagnano, in Corsica, raggiungendo una velocità di quasi 160 km/h. La potenza delle correnti ha fatto slittare dalla sua posizione un aereo ATR72 della compagnia Air Corsica, che si trovava fermo sulla pista. La tempesta ha interessato la parte occidentale dell'isola tra le 6 e le 9 del mattino di venerdì 29 agosto. A causa del maltempo, un volo diretto verso la Corsica è stato prima dirottato su Nizza, per poi fare ritorno all’aeroporto di partenza, Parigi Orly.