Il prezzo dell'oro supera i 3.700 dollari l'oncia: è record

Le banche centrali di Asia e Medio Oriente, intanto, cercano di ridurre la loro dipendenza dagli Stati Uniti e accumulano piuttosto riserve di oro. A livello globale i governi sanno che la moneta americana è una leva potente nelle mani degli Stati Uniti, soprattutto dopo che i Paesi occidentali hanno congelato le riserve russe in valuta estera in seguito all'invasione dell'Ucraina. E preferiscono un bene immune a sanzioni come il metallo prezioso, che non può essere bloccato.