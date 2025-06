Coprifuoco a Los Angeles, Tajani: "Nessun italiano a Guantanamo"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito "inaccettabile" l’eventuale presenza di cittadini italiani tra i 9.000 migranti irregolari che, secondo indiscrezioni, gli Stati Uniti starebbero per trasferire nella base di Guantanamo. La Casa Bianca smentisce ogni piano di deportazione per cittadini di Paesi alleati, ma il governo italiano ha attivato i canali diplomatici: Tajani ha annunciato un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio e ha chiarito che dei due italiani coinvolti uno è già rientrato, l’altro in via di rimpatrio. Intanto negli USA Donald Trump intensifica la stretta sull’immigrazione e ordina il coprifuoco a Los Angeles, suscitando l’opposizione del governatore della California Gavin Newsom, che chiede ai giudici di bloccare l’invio dei militari. Proteste e marce si estendono anche in altri Stati