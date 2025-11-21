Cop30, ultimo giorno

Alla vigilia della conclusione dei lavori, un incendio è divampato nella "blue zone", cuore dei negoziati. Il rogo è stato domato dagli addetti alla sicurezza, mentre le autorità - che hanno comunicato che non ci sono stati feriti - indagano sulle cause ed escludono l'origine dolosa. In molti però ci vedono un segno del destino. Rischia di andare in fumo infatti la firma dell'accordo, dopo un anno e mezzo di sforzi diplomatici.